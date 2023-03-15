Портрет расстрелянного из-за слов "Слава Украине" военнослужащего Александра Мациевского заметили на, как говорит продавец, «прекрасном аксессуаре».

Рекламу зажигалки заметил один из пользователей Twitter, пишет Politeka.net.

Продавец описывает ее как «прекрасный аксессуар», которым можно пользоваться с «удовольствием». В качестве украшения дизайнеры выбрали портрет Мациевского, расстрел которого ошеломил не только Украину, но и весь мир.

Напомним, оккупанты казнили украинского защитника в плену после его слов «Слава Украине».

На кадрах, впоследствии попавших в Сеть, Александра узнала мама и сын.

Комментируя появление зажигалки с изображением Героя, украинцы возмутительно отмечают, что это очень цинично и не по-человечески.

«Слов нет…», «И кондитерка с драмтеатром в Мариуполе. Ладно, я понял что те, кто продают такое конченое, но те кто покупают?»,

«Ну, типа, обычная жига, – оставьте все как есть, нет. Зачем тулить туда погибшего? Да, он стал как символ, как вдохновитель для борьбы, но использовать его образ в маркетинговых целях, это некий максимальный цинизм…»,

«Я совсем этого не понимаю. Те, кто такое делают, имеют человечность вообще?» .

Украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задачу и вступил в бой с превосходящими силами противника в Донецкой области. Все пять находившихся в группе воинов погибли

Забрать тела тогда не удалось. Героев, отдавших жизнь за Украину, вернули домой для достойного захоронения позже, во время обмена.

14 марта президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" матери Александра Мациевского.

Также сообщалось о последнем разговоре Героя с мамой.