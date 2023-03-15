Михаил Поплавский публично унизил студентку и попал в скандал.

Видео было со дня открытых дверей в вузе, на котором артист общался с абитуриентами.

Во время мероприятия разговор зашел о кейтеринге за кулисами и одна из девушек в зале поинтересовалась у ректора, угостят ли их варениками. На что Поплавский ответил: "Посмотри на себя, еще вареники тебе".

Такой ответ Михаила Михайловича вызвало большое возмущение среди присутствующих в зале.

"Как вы можете называть свой университет самым современным, если его ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?" - поинтересовался парень в зале.

Ректор также сказал, что это провокация, так и не ответив на вопросы молодых людей и назвал себя "чистым пиарщиком".

"Если скандала нет – я его придумываю", – сказал Поплавский.

На кадрах ректор, общаясь со студентами, обращается к ним "ты", при этом не скрывает, что на "вы" обращаться не намерен.

"Я к студентам на "вы" не обращаюсь", – заявил Поплавский.

"Да это 1 метр с каблуком и еще оно из себя что-то корчит. В государстве война, а оно занимается хе*ней",

"Что это несчастье может уже сделать тем телочкам???? Разве плакать",

"Он думает, что ему 21 год",

Это уже маразм. А дальше будет больше. Пора ему на пенсию заслуженную. В принципе, он уже занял свое место в истории. Поэтому лучше вовремя пойти...",

"Посмотрел на хайп Иво Бобула, решил и себе попиариться", - пишут украинцы в сети.

Напомним, скандал вокруг Бобула разгорелся после его интервью, которое закончилось ссорой между ним и журналисткой.

Также напомним, что Цыбульская подколола Потапа после скандала с Бобулом.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бобул высказался в адрес Софии Ротару.