Вблизи села Кудринцы Хмельницкого района "Daewoo Lanos" семьи Гречишиных начало заносить, сообщает "vsim.ua".
Они столкнулись с другой легковушкой и из-за удара грузовика улетели в отбойник. Олег Гречишин сидел рядом с водителем. В той страшной аварии 30-летний мужчина потерял жену, дочь и тетю.
Автомобилем Renault управлял 64-летний житель Хмельницкого района, а грузовиком 57-летний водитель из Черкасской области.
Полиция сообщила о трех погибших пассажирках - 28-летней Анне с 5-летней Евой и 63-летней тетей Олеге Гречишине. Известно, что в других автомобилях, к счастью, никто не пострадал.
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“Это были очень добрые, жизнерадостные мама и девочка, излучавшие любовь и позитив. Евочка была просто ангелочек, а мама была безгранично счастлива своей дочерью. Это большая потеря для нас…”, - говорят друзья семьи об Анне и маленькой Еве.
Водителя «Daewoo Lanos» задержали – это двоюродный брат Олега. В настоящее время он находится в Хмельницкой областной больнице под конвоем. Впереди его ждет суд.
Олег Гречишин называет трагедию страшной случайностью.
"Не то, что он что-то нарушил. Мы просто ехали и нас занесло. Но когда он сидел за рулем, то считается, что он виновник. Это просто страшная случайность", - добавляет мужчина.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Наказание для водителя определит суд.
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Также сообщалось о необычном ДТП в Киевской области, где на дорогу выскочил зверь.
Кроме того, Politeka.net писала, что трагедией обернулись развлечения подростков под Киевом.