В подвале под Бахмутом нашли Алексея Гордеева, который 42 дня пролежал среди павших и умирающих собратьев.

Алексея, который был ранен пулей и осколками в бедро и спину, из ада вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

"В то время как бои продолжались сверху, Алексей лежал в подземелье в течение 42 дней среди своих убитых и умирающих товарищей, которым он хотел помочь, но не мог", - рассказал журналист.

Известно, что раненный защитник вынужден был одними крошками, оставшимися от военной пищи, он потерял вес с 80 до 42 кг, а воду искал из луж. Когда вода закончилась, он начал пить ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей находится в больнице, его прооперировали, и его лечат от отравления и дистрофии.

"Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши воины - это свет. Искренняя благодарность всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца. Мы вместе нашли нашего казака! Слава героям!" - написал отец воина.

Мы писали, Украина к концу зимы не реализовала свои военные возможности. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе Игорь Романенко в эфире Politeka Online.

По словам военного, на востоке продолжаются кровопролитнейшие бои, ВСУ стоят в обороне и ни к концу, осени, ни к концу зимы не были реализованы их военные возможности, так как не хватило сил.

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