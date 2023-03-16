Фото было сделано на военном полигоне, пишет Politeka.net.
«Найдите Главкома», – коротко прокомментировал архивный кадр политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец в своем телеграмм-канале.
Комментируя фото, многие вспомнили о своей молодости и временах службы в армии.
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«Нашего генерала легко было узнать, как был хорош, так и остался»,
«Борзо – незатянутый уже, постсоветчина, курс второй-третий, полигон, история...», «Черный ремень, непростой»,
«А взгляд какой, в далекое будущее...», «Комок -"жаба" у меня такой же был, на солнце выгорает»,
«Справа! Такой молоденький наш Главком! Узнаем сразу» , - пишут пользователи соцсетей.
Напомним, после окончания школы Валерий Залужный учился в Одесском высшем объединенном командном училище. После окончания училища (в 1997 году) – на военной службе.
В 2007 году окончил Национальную Академию обороны Украины. В декабре 2020 года успешно окончил магистериум Национального университета "Острожская академия", специальность "Международные отношения".
В одном из интервью он признался, что из-за загруженности никогда не думал, что станет генералом и дойдет до самых высоких ступеней.
С 2014 года Валерий Залужный на фронте. Он руководил почти всеми создаваемыми там военными группировками и дошел до начальника штаба операционной системы.
"Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, своим подчиненным", - сказал Залужный после назначения на пост главнокомандующего.
Напомним, оккупанты готовили ловушку для Валерия Залужного.
Также сообщалось, что у контрнаступления ВСУ есть два сценария.
Кроме того, Politeka.net писала о решении Валерия Залужного по Бахмуту.