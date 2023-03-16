В Сети обсуждают фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сделанное во времена его учебы.

Фото было сделано на военном полигоне, пишет Politeka.net.

«Найдите Главкома», – коротко прокомментировал архивный кадр политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец в своем телеграмм-канале.

Комментируя фото, многие вспомнили о своей молодости и временах службы в армии.

«Справа. Тот же взгляд и прищур», «Наш красавчик справа»,

«Нашего генерала легко было узнать, как был хорош, так и остался»,

«Борзо – незатянутый уже, постсоветчина, курс второй-третий, полигон, история...», «Черный ремень, непростой»,

«А взгляд какой, в далекое будущее...», «Комок -"жаба" у меня такой же был, на солнце выгорает»,

«Справа! Такой молоденький наш Главком! Узнаем сразу» , - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, после окончания школы Валерий Залужный учился в Одесском высшем объединенном командном училище. После окончания училища (в 1997 году) – на военной службе.

В 2007 году окончил Национальную Академию обороны Украины. В декабре 2020 года успешно окончил магистериум Национального университета "Острожская академия", специальность "Международные отношения".

В одном из интервью он признался, что из-за загруженности никогда не думал, что станет генералом и дойдет до самых высоких ступеней.

С 2014 года Валерий Залужный на фронте. Он руководил почти всеми создаваемыми там военными группировками и дошел до начальника штаба операционной системы.

"Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, своим подчиненным", - сказал Залужный после назначения на пост главнокомандующего.

Напомним, оккупанты готовили ловушку для Валерия Залужного.

Также сообщалось, что у контрнаступления ВСУ есть два сценария.

Кроме того, Politeka.net писала о решении Валерия Залужного по Бахмуту.