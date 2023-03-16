Как сообщает Politeka.net, участники акции требуют, чтобы имя Чайковского убрали из названия Национальной музыкальной академии Украины.

«Сколько еще?», «Стыд!», «Стыдно» – написано на плакатах участников акции, кадры которого публикуют киевские паблики.

Также сообщается, что участники – студенты и преподаватели музыкальной академии.

Добавим, ранее, в декабре 2022 года коллектив Национальной музыкальной академии Украины на собрании проголосовал против того, чтобы убрать имя российского композитора Петра Чайковского из названия учреждения.

Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, таким образом коллектив Киевской консерватории проигнорировал рекомендации профильного комитета ВРУ и Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при МКИП.

Кроме этого, коллективом не были учтены рекомендации Украинского института национальной памяти относительно фигуры Чайковского.

«И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского», – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, ранее сообщалось о мощном пожаре под Киевом.

А также об угрозе взрыва.

Кроме того, стали известны подробности страшного ДТП в столице.