Умер украинский певец и музыкант, участник одного из сезонов проекта "Голос країни" Евгений Щавлинский. Ему было всего 25 лет. Трагическое известие сообщили на странице Wholeheart.live.

Свою первую авторскую композицию исполнитель из Ровно написал в 2014 году. Евгений Щавлинский окончил музыкальную школу по классу академической гитары, участвовал в конкурсах, играя музыку фламенко. Затем переключился на современную музыку, записал два альбома (The First и Мир Иллюзий) под именем Shchavlinskyi, начал заниматься саунд-продюсированием, работал как сессионный гитарист.

В 2018 году певец пришел на кастинг "Голос країни", где исполнил песню "Sing" Travis. Жюри понравилось его пение, но тогда к нему не развернулось ни одно тренерское кресло.

В 2021 году артист женился на любви всей его жизни – Саре. Девушка стала его поддержкой в ​​борьбе с тяжелой болезнью – раком, который к тому моменту уже достиг четвертой стадии.

«Есть песни, которые рождаются за 10 минут полностью, а другие, которые пишутся месяцами и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций. Единственное, что общее для песен, которые я могу назвать своим искусством – это честность», — так Евгений рассказывал о своем творчестве.

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