Сообщается, что в Великобритании в Западном Сассексе произошел пожар в четырехсотлетней гостинице, где проживали украинские переселенцы, сообщает "BBC".
ЧП произошло утром 16 марта в городе Мидгерст, пламя охватило крышу отеля "Angel Inn".
Эвакуировали более 30 человек, отметила пожарно-спасательная служба Западного Сассекса, среди которых были украинцы.
Для перемещенных из отеля в городе был создан центр помощи.
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На месте происшествия четырем людям оказали медицинскую помощь. К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает.
На место возгорания было направлено 15 пожарных машин. На место ЧП слетелись пожарные, полиция и медики.
Причина пожара пока неизвестна.
К слову, у Киевской области вспыхнул большой пожар.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул около шести часов утра. На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть, что пожар серьезный – огонь и черный дым виден издалека.
На территоории АЗС загорелся бензовоз.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось о мощном пожаре на Подоле в Киеве.
Также Politeka.net писала о страшном ДТП в Оболонском районе города. Там погиб 27-летний мотоциклист.
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