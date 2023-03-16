Пожар произошел в гостинице, где проживали украинские переселенцы.

Сообщается, что в Великобритании в Западном Сассексе произошел пожар в четырехсотлетней гостинице, где проживали украинские переселенцы, сообщает "BBC".

ЧП произошло утром 16 марта в городе Мидгерст, пламя охватило крышу отеля "Angel Inn".

Эвакуировали более 30 человек, отметила пожарно-спасательная служба Западного Сассекса, среди которых были украинцы.

Для перемещенных из отеля в городе был создан центр помощи.

На месте происшествия четырем людям оказали медицинскую помощь. К счастью, сейчас их жизни ничего не угрожает.

На место возгорания было направлено 15 пожарных машин. На место ЧП слетелись пожарные, полиция и медики.

Причина пожара пока неизвестна.

К слову, у Киевской области вспыхнул большой пожар.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул около шести часов утра. На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть, что пожар серьезный – огонь и черный дым виден издалека.

На территоории АЗС загорелся бензовоз.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось о мощном пожаре на Подоле в Киеве.

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