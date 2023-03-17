Украинским военным, которые сейчас в Бахмуте, пока далеко до полного окружения.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, известный военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

"С одной стороны, украинские войска в Бахмуте находятся практически в полуокружении. С другой - россияне могут сами оказаться в таком положении.

Вот эта вся "ЧВКшная братия", пытающаяся двигаться в сторону Славянска, может попасть в полукруг. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно – и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении, а дальше ликвидирован.

В окружение могут попасть минимум три бригады – до 7,5 тысяч человек. Это очень существенные проблемы для россиян. Но чтобы нам окружить их и совершить подобные действия, нужно 3-5 штурмовых бригад. Совершить марш-броски по 10-15 километров, а этого достаточно, чтобы "откусить" эту голову, которая двигается на Славянск", - подытожил Роман Свитан.

Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.

Кроме того, стало известно, какие города оккупанты начнут уничтожать после Бахмута.

Также Politeka.net писала, что на поле боя был замечен хороший знак.