Украинским военным, которые сейчас в Бахмуте, пока далеко до полного окружения.
Об этом заявил полковник запаса ВСУ, известный военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.
"С одной стороны, украинские войска в Бахмуте находятся практически в полуокружении. С другой - россияне могут сами оказаться в таком положении.
Вот эта вся "ЧВКшная братия", пытающаяся двигаться в сторону Славянска, может попасть в полукруг. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно – и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении, а дальше ликвидирован.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Сосредотачивают силы: россияне готовятся к новому прорыву границы, эксперт указал на опасность
Время комендантского часа изменится: уже с 26 марта, что нужно знать
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег, что нужно знать
Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах: "Мы с вами даже не осознаем..."
В окружение могут попасть минимум три бригады – до 7,5 тысяч человек. Это очень существенные проблемы для россиян. Но чтобы нам окружить их и совершить подобные действия, нужно 3-5 штурмовых бригад. Совершить марш-броски по 10-15 километров, а этого достаточно, чтобы "откусить" эту голову, которая двигается на Славянск", - подытожил Роман Свитан.
Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.
Кроме того, стало известно, какие города оккупанты начнут уничтожать после Бахмута.
Также Politeka.net писала, что на поле боя был замечен хороший знак.