В Украину нужная техника постепенно едет, а также будет много боеприпасов.

Об этом рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

"Еще до нового года международные партнеры приняли на ряде встреч фундаментальные принципы, по которым решили покрыть полностью всю потребность Украины в номенклатуре вооружения.

Я даю вам 100% гарантию, что все произойдет гораздо быстрее, чем было озвучено. Это будет как для нас, так и для врага хорошим сюрпризом. Сейчас идет процесс логистики. На последнем "Рамштайне" основным вопросом были боеприпасы.

Мероприятие предоставит Украине действительно большое количество боеприпасов, что покроет всю номенклатуру вооружения. Речь идет как об обычных 155-миллиметровых снарядах, так и о 125-миллиметровых танковых и т.п. Количество, уверен военный эксперт, будет таким, что позволит без экономии выполнить любую задачу по уничтожению врага.

Именно тот факт, что нам дают; что наши партнеры понимают, что потребуется очень интенсивный огонь по позициям врага, уже и является серьезным звоночком для контрнаступления", - говорит Андрей Крамаров.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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