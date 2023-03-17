На данном этапе самолеты Миг-29 из Словакии - лучшая платформа для весеннего контрнаступления.

Об этом заявил израильский офицер, военный эксперт Игаль Левин.

"Словацкие Миг-29 модернизированы - там новые радары, обновленные двигатели, системы адаптированной навигации НАТО. Это современный самолет со всех точек зрения.

Если вы добавите там возможность установить те же радары - у вас есть платформа, чтобы решать задачи для нанесения конкретно точных ударов по земле. И это лучше чем F-16 на данном этапе. Не потому что Миг лучше чем F-16, а потому что последний необходимо освоить. А это только к осени-зиме. А если вы хотите использовать самолет через месяц - то вам нужны платформы, на которых украинские летчики умеют работать.

В эти словацких Мигах, которые передаются для контрнаступления, усилен планер. И они могут брать больше боевой нагрузки, чем украинские Миги. Это полноценный ударный самолет, который будет наносить удары по наземным объектам, а не только по системе "воздух-воздух", - отметил Игаль Левин.

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