Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Информация об этом размещена на сайте суда.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда издала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львово-Беловой", — говорится в сообщении.

Путина и Львова-Белова подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

"Палата досудебного производства ІІ на основании ходатайств Прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания считать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским", – говорится в сообщении.

Как отметил Генпрокурор Украины Андрей Костин, это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

"Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", - заявил Генпрокурор.

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