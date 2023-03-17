Диктатор путин пытается всеми способами продолжить войну в Украине, поэтому необъявленная мобилизация в россии продолжается.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"В российской армии действует жесткая система мотивации – угроза быть убитым еще до попадания на фронт. Эффективность и действенность российских военных снижается.

Угледар – это показательный участок фронта. Они до сих пор не могут перегруппироваться и возобновить активные наступательные действия.

В российском войске распространяется тенденция отказываться участвовать в боевых действиях, особенно после первого боевого столкновения.

Россияне сейчас возвращаются в 1918 год, когда была создана Красная армия. В нем тех, кто отказывался воевать, безжалостно расстреливали перед построением. Они сейчас делают почти то же самое. Иллюзорный мир самого путина и его окружения начинает сталкиваться с реалиями жизни.

Путин поставил задачу до конца года собрать 400 тысяч контрактников. Это безумная цифра даже для россии. К тому же только к маю в планах диктатора пополнить ряды своей армии полмиллиона человек.

Хотя мы знаем, что мобилизационная система россии может пропускать не более 120-130 тысяч военнослужащих в месяц при наличии соответствующей амуниции и военно-технического имущества для их обеспечения. Россиянам просто не хватает даже военной формы. О другом даже говорить не следует", - говорит Жданов.

Напомним, ранее сообщалось, сколько времени осталось у главаря "вагнеровцев" Пригожина.

Также сообщалось, что россияне загнали себя в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия жестко поплатится за войну против Украины.