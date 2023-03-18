Украинская разведка уже тщательно следит за всеми их действиями.

Согласно заявлению представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Вадима Скибицкого, Россия готовится к обороне Крыма. На территории Крыма находится крупный военный контингент, состоящий из боевых самолетов, вертолетов и сухопутных войск.

Так, Вадим Скибицкий сообщил, что российские войска во временно оккупированном Крыму готовятся к обороне, и украинская разведка уже тщательно следит за всеми их действиями.

Он отметил, что инфраструктура на полуострове находится в боевой готовности, а в Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент, состоящий из около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

Кроме того, создана оборонная группировка, которая занимается укреплением фортификационных сооружений и строительством линий обороны.

Скибицкий также отметил, что оккупанты готовятся к тому, что придется не наступать, а обороняться – они выбрали наиболее опасные направления на крымских пляжах, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас осуществляют подготовку оборонительных рубежей в этих местах, строя траншеи и окопы.

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