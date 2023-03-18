Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новый перехваченный диалог оккупантов. В нем мужчина заявил, что командование уже делает все, чтобы никого не выпускать назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупант также рассказывает, что из-за очередей на границе раненые солдаты умирают от кровопотери.

«Со всем миром воюем, вот так я понял! Как этот самый, командир, генерал-майор говорит: что вы думаете, танки приходят с экипажами? Да, чеченский генерал говорит, что они с экипажами. Ничего не сделаешь уже, ничего. Да потому что ввязались в это, считай третья мировая война.

Люди бастуют, ни газа у них там, ну плохо у них в Германии. И все это живут, живут как-то, все равно нас ненавидят. Вся история здесь на глазах делается. Так они это специально делают, чтобы нас не выпускать. Расскажите, все что делается там.

Мать Женьки говорила, что хотела его отправить в Питер сюда лечиться, так понимаешь тут непонятно, все же забито нашими солдатами, места нет нигде» - высказался один.

Второй подтвердил: «Смотри, у нас на границу везут раненных, стоят они в очереди на границе, чтобы их выпустили в россию, а на границе пацаны умирают от кровопотери. Придумали, что должен быть какой-то пропуск!».

Напомним, ранее сообщалось, сколько времени осталось у главаря "Вагнера" Пригожина.

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