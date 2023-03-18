Умер американский актер Лэнс Реддик, известный по ролям в сериале «Прослушка» и франшизе «Джон Уик».

Как сообщает TMZ, тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе утром 17 марта. Причина смерти Реддика пока неизвестна, но, по словам источника в правоохранительных органах, смерть выглядит естественной. Ему было 60 лет.

Лэнс Реддик был в пресс-туре по поводу четвертой части франшизы «Джон Уик» — он играет Харона в фильме — и на следующей неделе у него было запланировано появление в качестве гостя на шоу Келли Кларксон. За несколько дней до смерти актер опубликовал в социальных сетях селфи-видео, в котором был не на премьере «Джона Уика 4» в Нью-Йорке, а у себя дома, при этом не объяснив, почему не пошел на премьеру.

До работы над «Джоном Уиком» Лэнс был наиболее известен по роли в популярном сериале HBO «Прослушка». Он снимался в сериалах «Грань», «Тюрьма Оз», «Остаться в живых» и «Босх». Актер также засветился в таких фильмах, как «Падение ангела» и «Годзилла против Конга».

Кроме того, Реддик озвучивал персонажей в играх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West и Destiny.

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