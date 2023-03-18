Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«18-20 марта на реке Припять в создании водпоста Речица при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки продолжится затопление пойм, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области.
17-20 марта на участке Десны Чернигов-Моровск содержится незначительное затопление заводи с нарушением транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Черниговском районе.
Ранее сообщалось, что 23 марта похолодает - на севере, западе и востоке температура воздуха упадет до +8...+10 градусов.
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Но уже на следующий день, 24 марта, ощутимо потеплеет.
На западе Украины лето нагрянет раньше времени - ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.
Холодно будет на востоке Украины, где прогнозируется +13...+16 градусов. Холоднее всего будет в северных областях - лишь +8...+13 градусов.
25 марта холодный воздух распространится на остальную часть Украины, начнется похолодание.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком женщина отдала все свои украшения мошенникам, потому что те пообещали снять с нее порчу.
Напомним, Украинка попала на крючок мошенников, отправив им свои богатства: "заказала услуги по..."
Также сообщалось, что аферисты обманули украинку, собравшую деньги на авто для ВСУ: "свыше ста тысяч...".