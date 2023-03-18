В Украине риск затопления сельхозугодий и хозяйственных объектов в приречных населенных пунктах Волынской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«18-20 марта на реке Припять в создании водпоста Речица при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки продолжится затопление пойм, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области.

17-20 марта на участке Десны Чернигов-Моровск содержится незначительное затопление заводи с нарушением транспортного сообщения с отдельными приречными селами в Черниговском районе.

Ранее сообщалось, что 23 марта похолодает - на севере, западе и востоке температура воздуха упадет до +8...+10 градусов.

Но уже на следующий день, 24 марта, ощутимо потеплеет.

На западе Украины лето нагрянет раньше времени - ожидается до +21...+22 градусов, в центральных областях и на юге столбики термометров поднимутся до 20...21 градуса выше нуля.

Холодно будет на востоке Украины, где прогнозируется +13...+16 градусов. Холоднее всего будет в северных областях - лишь +8...+13 градусов.

25 марта холодный воздух распространится на остальную часть Украины, начнется похолодание.

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