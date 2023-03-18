Противник сужает кольцо и скоро командованию придется принимать решения. Об этом рассказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью НВ.
Как можно избежать окружения группировки украинских военных в Бахмуте? Костенко заявил, что один из вариантов - отходить и не допустить окружения, как это было в Мариуполе, чтобы сохранить пути жизни для логистики и обороны Бахмута, "потому что противник сужает эти клещи".
Другой вариант - провести контрнаступление, чтобы разорвать кольцо и привести свежие силы для защиты. Также возможен вариант навязывания инициативы ВСУ на других направлениях, проводя контрнаступательные или наступательные операции в Авдеевке, Угледаре или на запорожском направлении, чтобы заставить противника перебрасывать резервы не только на Бахмут, но и на другие направления.
Костенко отмечает, что противник сосредоточил все свои силы на захвате Бахмута, поэтому активизация действий на других направлениях может привести к ослаблению давления на Бахмуте.
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«Все свои силы они сосредоточили на захват Бахмута – это и Вагнера, и Вооруженные силы рф. Если будем активизироваться, если у нас есть уже готовые силы и резервы, то противник будет вынужден ослабить давление на этом направлении», — пояснил он.
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