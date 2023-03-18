Настоящей задачей ВСУ является максимальное изнурение врага и перевод того в оборону.

Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

"Россияне уже давно упустили возможности для проведения наступательных операций. В последние месяцы они занимались тактическими действиями по разным направлениям, в Бахмуте, Угледаре, Авдеевке, Кременной. А потом, вероятно, планировали перейти к оперативным действиям.

Однако даже на тактическом уровне враг уже не может продвигаться вперед.

Украина планирует контрнаступление, однако это не означает, что он будет в первую очередь происходит именно на Бахмутском направлении или в районе Угледара. Это небольшие участки фронта, на которых россияне сконцентрировались, пытаясь выполнить свои тактические задачи. У Украины задачи свои.

Важно то, что сейчас украинская оборона остановила противника и теперь тот будет переходить к обороне. То есть украинская армия может проводить тактические действия на Донбассе, и вместе с тем готовить операции на более масштабном уровне, на большей части фронта, на совсем других направлениях.

На Донбассе сейчас украинская армия выполняет очень важную задачу – переводит противника в оборону и, возможно, в некоторых направлениях будет его отвергать. Там, где есть возможность его уничтожить, ослабить, отбросить на менее выгодные рубежи, это будет делаться", - говорит военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, сколько времени осталось у главаря "вагнеровцев" Пригожина.

Также сообщалось, что россияне загнали себя в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия жестко поплатится за войну против Украины.