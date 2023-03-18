Регулярные военные также не спешат наступать на укрепрайоны ВСУ.

С начала марта по российским пропагандистским каналам прошла волна рекламы подразделений Боевого Армейского Резерва Страны (БАРС). Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Практически каждый журналист и пропагандист регулярно упоминает этих военных в своих сообщениях. Подобная волна пиара была замечена ранее при появлении на медийном пространстве Частной Военной Компании "Вагнер".

Членов этой группировки начали массово использовать под Бахмутом, назначая их "живым мясом", а также нанимая зэков. Сейчас стало известно, что российское командование не может дальше продвигаться на локациях, где планируется наступление, так как закончились "живые волны" - зэки ЧВК "Вагнер".

Регулярные военные также не спешат наступать на укрепрайоны ВСУ. Поэтому на лиманском и купянском направлениях, в качестве "живых волн", будут использовать БАРСов для прокладки пути для регулярных подразделений.

Таким образом, командование РОВ нашло свою собственную "мясную" ЧВК "Вагнер".

Стоит отметить, что сейчас российские пропагандисты массово популяризируют БАРСов, как и ранее делали с ЧВК "Вагнер".

«Можно говорить о том, что в ближайшее время этих мобиков начнут кидать живыми волнами в мясорубку, по аналогичному же сценарию перемалывания "вагнеровцев" в фарш» - добавляет Коваленко.

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