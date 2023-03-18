С начала марта по российским пропагандистским каналам прошла волна рекламы подразделений Боевого Армейского Резерва Страны (БАРС). Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Практически каждый журналист и пропагандист регулярно упоминает этих военных в своих сообщениях. Подобная волна пиара была замечена ранее при появлении на медийном пространстве Частной Военной Компании "Вагнер".
Членов этой группировки начали массово использовать под Бахмутом, назначая их "живым мясом", а также нанимая зэков. Сейчас стало известно, что российское командование не может дальше продвигаться на локациях, где планируется наступление, так как закончились "живые волны" - зэки ЧВК "Вагнер".
Регулярные военные также не спешат наступать на укрепрайоны ВСУ. Поэтому на лиманском и купянском направлениях, в качестве "живых волн", будут использовать БАРСов для прокладки пути для регулярных подразделений.
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Таким образом, командование РОВ нашло свою собственную "мясную" ЧВК "Вагнер".
Стоит отметить, что сейчас российские пропагандисты массово популяризируют БАРСов, как и ранее делали с ЧВК "Вагнер".
«Можно говорить о том, что в ближайшее время этих мобиков начнут кидать живыми волнами в мясорубку, по аналогичному же сценарию перемалывания "вагнеровцев" в фарш» - добавляет Коваленко.
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