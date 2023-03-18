На Западе хватит снарядов только для одного большого контрнаступления Украины. Этот недостаток можно компенсировать за счет истребителей F-16.
Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.
"Сейчас, учитывая нехватку снарядов, которые есть на складах союзников, о чем они говорят и о чем пишут в своих СМИ, отмечается ими, что их осталось на определенный период времени.
И поэтому нужно этими снарядами максимально эффективно воспользоваться, чтобы попытаться деоккупировать как можно больше украинской территории – в идеале освободить всю оккупированную российскими войсками и выйти на границы 1991 года.
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США, европейские страны начинают наращивать производство боеприпасов. ЕС ожидает подписания документа о гарантии, что страны Евросоюза и Украины будут в течение 3 лет закупать снаряды – даже после окончания войны. Есть надежда, что в ближайшее время соответствующие документы будут подписаны.
Компенсировать дефицит снарядов в Украине можно было бы несколькими способами: наличием авиации – многоцелевых самолетов, таких как F-16. Они могут наносить удары по наземным целям ракетами "воздух – земля". Использованием в большем количестве управляемых бомб JDAM или использованием дальнобойных ракет", – отметил Мусиенко.
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