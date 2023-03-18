Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что южная группировка российских оккупационных войск критически утратила эффективность снабжения и управления передовыми подразделениями.

"Фактически, с начала 2023 года отмечалось снижение уровня комплектации подразделений РОВ по л/с и технике на левобережной Херсонщине и Запорожской области. Ряд подразделений РОВ на тот момент имел комплектацию по л/с в среднем 70% от штатной, а по технике, в зависимости от типа, комплектация могла составлять 50% и даже 30% от штатной!", — пишет эксперт.

По его словам, такая ситуация была обусловлена концентрацией основных потоков материально-технического обеспечения на Бахмут.

"По мере повышения интенсивности боёв в районе Бахмута, а так же Угледара, Марьинки, Авдеевки и насыщения Луганской области силами и средствами для наступления на Лиман и Купянск, обеспечение Юга ухудшилось в несколько раз и на сегодняшний день утратило минимально-приемлемые для группировки обоймы. Например, начиная с середины февраля РОВ в Запорожской области сконцентрировали по трасам Т0812 и Т0408 до 11 БТГр. Так же, планомерно формировался резерв, до 6-7 БТГр. Всё это говорило о том, что РОВ намерены наступать в направлении Орехов и Гуляйполе...", — пояснил Александр Коваленко.

При этом он отметил важный нюанс: вся эта, казалось бы, угрожающая масса имела большие проблемы с обеспечением.

"Проблема с предоставлением тяжёлого вооружения и пропорционального количества БК стоит не остро, а критически, не первый день, неделю и даже месяц, ухудшаясь с каждым днём. Но решить её командование РОВ не может из-за отсутствия ресурса и возможности наладить систему обеспечения. Можно только себе представить, что произойдёт с обеспечением передовых подразделений и в целом всего Юга, если развитие событий там интенсифицируется в несколько раз и потребность в МТО возрастёт в 3-4 и больше раза", — добавил военный обозреватель.

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