Россияне все же не оставляют попыток захватить Бахмут, продолжая терять личный состав и технику.
Об этом рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.
"Количество наступлений снизилось почти вдвое. Оно все равно очень велико, это огромные количества людей и большое количество атак.
Попытка россиян штурмовать реку Бахмутка – это нечто довольно странное. Они не строят понтонную переправу, а физически штурмуют реку. Они вышли на этот плацдарм, им дали на него зайти, их закрыли на Правом берегу. И на Правом берегу контролируют наши бойцы.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Безжалостно и бессмысленно": в Запорожье стали известны подробности ракетного удара по одному из лучших ЖК
Тело нашли в собственном доме: внезапно оборвалась жизнь популярного актера
"Получила кучу ухудшений": Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем
"Это не диета": Боржемская из "Зважені та щасливі" предложила интересный способ похудеть
Что касается северной части Бахмута, то там ситуация тоже тяжелая из-за промзоны вокруг. Промзона не позволяет ни нам, ни им эффективно использовать большую ствольную артиллерию.
В настоящее время ВСУ там используют тактику активной защиты малыми группами, которая использовалась во время обороны Киева, в частности во время боев в Буче и Ирпене.
Малыми группами ССО, десантно-штурмовые войска при поддержке держащих их тыл Сухопутных войск очень активно маневрами пытаются выбивать противника, нанося ему контратаку. Так что успехи определенные есть", - говорит Андрей Крамаров.
Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».
Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на фронт.
Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе по Харькову.