Россияне все же не оставляют попыток захватить Бахмут, продолжая терять личный состав и технику.

Об этом рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

"Количество наступлений снизилось почти вдвое. Оно все равно очень велико, это огромные количества людей и большое количество атак.

Попытка россиян штурмовать реку Бахмутка – это нечто довольно странное. Они не строят понтонную переправу, а физически штурмуют реку. Они вышли на этот плацдарм, им дали на него зайти, их закрыли на Правом берегу. И на Правом берегу контролируют наши бойцы.

Что касается северной части Бахмута, то там ситуация тоже тяжелая из-за промзоны вокруг. Промзона не позволяет ни нам, ни им эффективно использовать большую ствольную артиллерию.

В настоящее время ВСУ там используют тактику активной защиты малыми группами, которая использовалась во время обороны Киева, в частности во время боев в Буче и Ирпене.

Малыми группами ССО, десантно-штурмовые войска при поддержке держащих их тыл Сухопутных войск очень активно маневрами пытаются выбивать противника, нанося ему контратаку. Так что успехи определенные есть", - говорит Андрей Крамаров.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе по Харькову.