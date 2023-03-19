Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, какая сейчас ситуация на фронте в Луганской области. По его словам, там российские войска "утратили инициативу, которую даже и не возымели".

"В январе я отмечал, что при наличии ресурса для наступления, полноценно наступать РОВ не смогут и будут лишь имитировать сей процесс. Сейчас это отражается по большей части зоны БД. Но Луганщина-отдельная тема. На Луганщине РОВ сконцентрировали серьёзный ударный кулак, который не применить было просто невозможно. Например, тольо в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, 104, 234 и 237 ДШП, 217 и 331 ПДП и резервной 31-й ОДШБр", — пишет эксперт.

Но при этом на Луганском плацдарме у оккупантов отмечается:

критический некомплект по технике, особенно острейший дефицит по танкам, превышающий 50-60%;

нехватка ББМ, в среднем 40% некомплект;

отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии.



"Это стало следствием того, что накопив ресурс, но не начав активных наступательных действий, российские оккупанты регулярно несут потери под огневым давлением ВСУ. В частности, подразделения 27-й ОМСБр в районе Кузёмовки утратили боеспособности даже не перейдя в полноценное наступление. Подразделения 26-го ТП 47-й ТД 1-й ТА в районе Владимировки понесли серьёзные потери, а пехотная составляющая вынуждена была на ряде позиций, удержание которых из-за отсутствия поддержки не представлялось возможным, продемонстрировать жест доброй воли", — подчеркнул Александр Коваленко..

Военный обозреватель добавил, что у оккупантов проседает направление на Купянск, рывок россиян в направлении Двуречной также захлебнулся.

"Фактически, вся линия, Кременная-Сватово-Троицкое, или как я её называю упрощённо - линия Р-66, ослаблена. Ослаблена многомесячной огневой обработкой данной зоны ВСУ и отсутствием возможности РОВ проявлять инициативу и интенсифицировать боевые действия. Месяц назад я сделал рискованное заявление, а именно - наступление на Луганшине у РОВ захлебнулось, не начавшись, даже с учётом немалого ресурса по линии Сватово-Кременная, не исчерпавшего себя. Но, по состоянию на середину марта картина такова, что состояние утопленника у РОВ подтверждается", — резюмировал эксперт.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе по Харькову.