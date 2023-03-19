Согласно разговору двух военнослужащих рф, шутки о том, что в их армии все чаще происходят случаи алкоголизма среди солдат, что приводит к нежелательным последствиям, например, к попаданию в плен, на самом деле не шутки. Об этом свидетельствует и сам перехваченный диалог, опубликованный ГУР(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины удалось перехватить беседу двух оккупантов.

Один из российских военнослужащих рассказал о случае исчезновения товарища, который в мае ушел за выпивкой и не вернулся. Он объяснил, что этот случай уже стал геройской историей смерти или геройской сдачи в плен в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас все ждут возвращения этого "героя": "Он там в мае исчез. Ну не исчез, а пьяный поехал за водкой и свернул не туда" - заявил один из собеседников.

На что второй подметил: "Их же не нашли - ни тел, ничего. Только грузовик с ПТУРом остались".

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"Количество наступлений снизилось почти вдвое. Оно все равно очень велико, это огромные количества людей и большое количество атак.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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