Согласно разговору двух военнослужащих рф, шутки о том, что в их армии все чаще происходят случаи алкоголизма среди солдат, что приводит к нежелательным последствиям, например, к попаданию в плен, на самом деле не шутки. Об этом свидетельствует и сам перехваченный диалог, опубликованный ГУР(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины удалось перехватить беседу двух оккупантов.
Один из российских военнослужащих рассказал о случае исчезновения товарища, который в мае ушел за выпивкой и не вернулся. Он объяснил, что этот случай уже стал геройской историей смерти или геройской сдачи в плен в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас все ждут возвращения этого "героя": "Он там в мае исчез. Ну не исчез, а пьяный поехал за водкой и свернул не туда" - заявил один из собеседников.
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