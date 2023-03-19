В Хмельницком отдали последний почет военному, 45-летнему Юрию Лескову.

Как сообщает издание vsim.ua , церемония прощания состоялась в городской ритуальной службе.

Юрий Леськов воевал на направлении города Кременная Луганской области, скончался в больнице 13 марта. На церемонию прощания пришли родные, друзья, собратья, представители местных властей.

Мужчина родом из микрорайона Книжковцы. Ремонтировал разную технику, научился этому самостоятельно. Об этом рассказал его дядя Анатолий. Когда в 2014 году началась война, пошел воевать добровольцем. Впоследствии демобилизовался, а с начала вторжения 2022 снова уехал на фронт.

"Он всегда веселил, всегда, я никогда не видела, чтобы Юра плакал, чтобы он грустил. Любил очень детей, мои всегда спрашивали - мы идем к дяде Юре?" Планов очень много было у него. Он говорил - я приеду, я все сделаю. На Новый год детям моим гирлянды поремонтировал, мы хотели пробовать спаять сами, у нас не получилось. У него руки были от Бога, все руками делал", - рассказала двоюродная сестра военного Ирина.

У Юрия Леськова осталась мать и жена. Похоронили его на кладбище микрорайона Раково.

Напомним, кульминация все ближе – какая сейчас ситуация на передовой и в Бахмуте.

Также сообщалось, что россияне загнали себя в ловушку.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия жестко поплатится за войну против Украины.