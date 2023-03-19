Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, как ЧВК "Вагнер" и ее главарь Евгений Пригожин вскрыли серьезные проблемы российских оккупационных войск.

"ЧВК "Вагнер" - полезные истерички. Пригожин своим нытьём фактически раскрывает проблемы РОВ, которые старательно скрывает командование и пропаганда. Например, Пригожин и его боевые петушки первыми в рф устроили истерику в связи с нехваткой снарядов. Случилось это в декабре 2022. Хотя, линейное снижение количества выстрелов в сутки у РОВ фиксировалось с мая 2022. На тот момент когда ЧВК "Вагнер" устроили скулёж относительно снарядов, суточный отстрел у РОВ планомерно уменьшался с 20 тыс выс/сут до 15 тыс выс/сут. То есть они подтвердили то, за чем мы наблюдали полгода", — пишет эксперт.

Теперь же, по его словам, через скандал в связи с отказом хоронить погибших вагнеровцев на кладбище в Горячем Ключе была раскрыта самая неприятная для российского командования и пропаганды тема - тема потерь.

"Ведь только на кладбище в Горячем Ключе захоронено более 500 петушков "Вагнера". Только на одном кладбище, только в одном населённом пункте россии и только "вагнеровцев". А сколько регуляров? Сколько БАРСов? Сколько каДырок? Сколько мобиков? И сколько не захоронено, а разбросано по полям луганщины, донетчины, херсонщины и т.д. Интересно, как на фоне всего-навсего этого одного факта теперь смотрится заявление сергея шойгу про 6 тыс уничтоженных россиян? Таким образом, истерика в курятнике уже стала фактическим подтверждением снарядного голода и колоссальных потерь РОВ в Украине", — добавил Александр Коваленко.

Военный обозреватель резюмировал, что хоть чем-то "вагнеровцы" всё же оказались полезны - доносят важную для анализа информацию.

"Хотя, с таким рвением и под статью о дискредитации так называемой "СВО" не далеко. Правда, для них это замкнутый круг - сел за дискредитацию т.н. "СВО" и тут же назад в зону БД. Уроборос смертников😈", — шутит эксперт.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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