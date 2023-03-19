В воскресенье, 19 марта, российские оккупанты нанесли удары по Запорожской и Херсонской областях.

Враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе Запорожской области. Российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения. Им оказывается помощь. Первые подробности трагедии рассказали в пресс-службе Запорожской ОВА.

В Херсонской ОВА сообщили, что после обеда 19 марта российская артиллерия ударила по Белозерке. Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину. Пострадавшую госпитализировала бригада "скорой".

Накануне в Запорожской областной военной администрации состоялось совещание, где рассматривалась возможность принудительной эвакуации детей. Это может быть сделано "при существенном увеличении обстрелов".

Так, по официальной статистике, на линии огня до сих пор проживают 892 семьи, в которых воспитывается 1353 ребенка. Областные власти пытаются уговорить их уехать, но пока это не работает.

“Нам необходимо как можно скорее эвакуировать детей с прифронтовых территорий. Места для размещения семей есть, им гарантирована выдача гуманитарной помощи. С линии разграничения и зоны ведения активных боевых действий необходимо вывозить детей хотя бы с одним из родителей. Детям нужно безопасное детство, а не жизнь в подвалах и погребах”, - подчеркнул Юрий Малашко.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Кроме того, Politeka.net писала о новом ракетном ударе по Харькову.