Зданию, где находилось дипломатическое представительство Российской Федерации в Украине, нашли новое применение.

Петиция с соответствующим предложением появилась на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.

Автор петиции, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ, предлагает создать там «Дом ветеранов.

«С целью предотвращения дальнейшего возвращения в столицу государства, представителей страны агрессора, уничтожающего украинских народ», - подчеркивает автор петиции.

По его словам, россияне «должны навсегда забыть дорогу в Киевскую Русь и строить себе посольства за пределами наших территорий».

Напомним, дипломатические отношения между Украиной и россией были установлены 14 февраля 1992 путем подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

6 августа 1992 года россия открыла посольство в Киеве.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с рф.

За несколько дней до побега российских дипломатов над зданием был замечен дым - происходило уничтожение документов.

«Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые нужно принять, в том числе из соображений безопасности», – рассказывал один из сотрудников посольства россии в Киеве.

Напомним, в россии нашли замену "Вагнеру".

Также сообщалось, что названо направление, где россиянам приказано прорвать оборону.

Кроме того, Politeka.net писала о новых планах оккупантов.