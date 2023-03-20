Петиция с соответствующим предложением появилась на сайте президента Украины, пишет Politeka.net.
Автор петиции, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ, предлагает создать там «Дом ветеранов.
«С целью предотвращения дальнейшего возвращения в столицу государства, представителей страны агрессора, уничтожающего украинских народ», - подчеркивает автор петиции.
По его словам, россияне «должны навсегда забыть дорогу в Киевскую Русь и строить себе посольства за пределами наших территорий».
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Напомним, дипломатические отношения между Украиной и россией были установлены 14 февраля 1992 путем подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.
6 августа 1992 года россия открыла посольство в Киеве.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с рф.
За несколько дней до побега российских дипломатов над зданием был замечен дым - происходило уничтожение документов.
«Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые нужно принять, в том числе из соображений безопасности», – рассказывал один из сотрудников посольства россии в Киеве.
Напомним, в россии нашли замену "Вагнеру".
Также сообщалось, что названо направление, где россиянам приказано прорвать оборону.
Кроме того, Politeka.net писала о новых планах оккупантов.