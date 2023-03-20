Директор одного из парков столицы подозревается в позорном преступлении.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, разоблачен директор парка культуры и отдыха «Партизанская Слава».

Речь идет о получении им неправомерной выгоды.

«По данным следствия, чиновник, подчиняющийся Департаменту культуры КГГА, требовал у представителя частного общества 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды за предоставление разрешения на размещение в парке кафе. Заведение, в том числе, должно было использоваться как «пункт несокрушимости», - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задокументировали передачу директору парка первой части неправомерной выгоды – 1 тыс. долларов США.

Во время передачи второй части на сумму 1 тыс долларов чиновник был задержан.

В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

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