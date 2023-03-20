ДБР расследует смертельное ДТП с участием народного депутата.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ДБР, трагедия произошла во Львовской области вечером 19 марта.

А именно на автодороге сообщением «Тернополь – Львов – Рава-Русская» в поселке Золочевского района.

Там автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода.

«Инцидент произошел вне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался», - говорится в сообщении.

Согласно освидетельствованию на устройстве «Драгер» водитель был трезв.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, трагедия произошла при участии народного депутата от "Слуги народа" Владимира Гевко.

Ранее мужчина сам сообщил о ДТП, но подробности несчастья раскрывать не стал.

Добавим, также стали известны подробности страшного несчастья в учебном центре "Десна", в результате которого погибли четыре человека.