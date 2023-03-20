За полгода службы винничанин Виталий Ковтуновский защищал государство на нескольких горячих направлениях фронта. За это время только раз приезжал домой, чтобы увидеть семью и долгожданную новорожденную дочь.

В середине февраля Виталий погиб в Марьянке. Жена Героя Яна поделилась его историей с изданием 20 минут.

Яна говорит, что у них с мужем были наполеоновские планы на жизнь: то купить, там побывать, то сделать. Однако 24 февраля все поменяло. В армии Виталий не служил, военного опыта тоже не имел, поэтому первые месяцы большой войны в армию его не призывали.

Это произошло уже в июле, когда мужчина ехал по делам, а его машину остановили. Вручили повестку. Виталий и пошел в военкомат. Уже оттуда мобилизация. Сначала кратковременное обучение, а потом, говорит Яна, перебросили в защиту Донбасса. Кураховское, соледарское, марьянское направления — одни из самых горячих точек на всем земном шаре. И именно там долгие месяцы защищал страну Виталий.

В сентябре у них родилась дочь. Во время кратковременного отпуска Виталий с Яной успели крестить дочь. Муж сначала хотел отложить крещение на мирное время, но жена настояла. А потом настал день возвращаться назад. Побратимы Виталия потом расскажут, что он все хвастался перед ними, говоря: «У меня теперь доца-принцесса есть», «А чья это папина дочь?» «Посмотрите, как она похожа на меня».

Последний разговор в феврале с мужем был коротким. На четвертый день Яне позвонили: «Нам жаль, но ваш супруг погиб. Это было в Марьинке. Его тело будет доставлено в Винницу. Когда его можно будет унести из морга, вас известят».

"Я не могла поверить, что такое вообще могло произойти. Ну как это мой Виталик погиб?! Это точно ошибка. Он жив! Просто не выходит на связь. Возможно, что-то действительно произошло, но не то, что они мне говорят". Просто перепутали. Хорошо, что руки и ноги были целыми. Мы похоронили его с открытым гробом. Я столько историй слышала о том, как от других солдат остаются лишь отдельные части, которые собирают в пакеты, а потом кладут в гробницы", - говорит жена. погибшего Героя.

Как именно погиб Виталий Яне не рассказали. Сказали только, что в ту ночь враг обстрелял их позиции. Одни собратья говорили, что погибли двое, другие четверо. Яна думает, что уже никогда не узнает наверняка, как именно потеряла мужа, а дети ее отца.

"Пока я не знаю, как буду рассказывать детям обо всем этом. Смогу ли подобрать правильные слова? Как они на это отреагируют?", - говорит Яна.

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