В Украине разыскивают восьмилетнюю Софийку Олейник и ее маму.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, девочка исчезла еще в марте прошлого года.

Ребенок исчез при загадочных обстоятельствах. Помочь отыскать Софию очень просит его бабушка.

Но женщина потеряла связь не только с внучкой, но и с дочерью.

«Мы ничего не знаем. Где она с ребёнком, что с ними. И вот в таком потрясении мы живем», – рассказала бабушка девочки.

По ее словам, дочь с внучкой проживали в столице на улице Николая Соловцова. Когда началась война, из Киева они уехали не сразу – примерно неделю они провели в своем доме.

«Она с ребенком были в подвале, скрывались от снарядов. И она вместе с людьми в эвакуационном поезде уехала. И когда она была в поезде, к ней позвонил отец, она сказала, что они в поезде. Было слышно, что дети, шум. И связь прервалась», - рассказала бабушка Рита.

Так, известно, что в первых числах марта 2022-го года Олейник Светлана вместе со своим ребенком Софийкой Олейник решила эвакуироваться в Закарпатье.

Известно, что до пункта назначения они добрались

«На следующий день снова отец с ней связался, она сказала: «Все хорошо, мы в Закарпатье». Но снова связь прервалась, было слышно много людей. И больше мы не смогли связаться с ней», - вспоминает бабушка Софийки последний разговор с дочерью.

С того дня о Светлане и ее дочери ни одного известия. Сначала родные думали, что женщина потеряла телефон, но впоследствии поняли, что их девочки исчезли.

«Я очень прошу неравнодушных людей. Если увидите или знаете что-то, любая информация. Чтобы вы позвонили по телефону», - умоляет пани Рита.

Восьмилетняя Софийка Олейник выглядит на свой возраст, ее рост примерно 120-130 сантиметров. Волосы светло-русые, глаза серые.

Маме Софии, Светлане, 36 лет. Женщина худощавая, рост около 170 сантиметров. У женщины темно-русые волосы и зеленые глаза. Совсем недавно появилась информация о том, что Светлана и Софийка могут находиться во Франции. Но связаться с ними у пани Риты до сих пор не получилось.

Если кто-то видел Софию Олейник или ее маму, или знает, где они могут находиться, набирайте с любого мобильного оператора короткий номер «Службы розыска детей Магнолия» 116000.

Звонки на горячую линию бесплатны. Или пишите в чат бот «Службы розыска детей».

Напомним, семья украинского защитника умоляет помочь в его поисках.

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