Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний мощно обратился к украинцам по случаю Международного дня счастья, который отмечают 20 марта.

"На первый взгляд, разве мы во время войны можем думать о счастье? Можем, и даже должны – чтобы найти силы противостоять злу, не дать горю и отчаянию парализовать себя. Просто счастье для нас сейчас другое, чем для многих других, живущих за пределами нашей страны. Для украинцев сейчас счастье – это возможность обнять отца или мать, родного ребенка. Счастье – услышать их голос в телефоне после очередной атаки врага. Счастье – это помогать другим и видеть в глазах свет благодарности среди безнадежности и отчаяния. Счастье – когда возвращаются живыми наши защитники и защитницы, счастье – это долгожданная встреча родителей и детей, любимых, друзей...", — пишет глава ПЦУ.

Митрополит Эпифаний подчеркнул, что среди войны, горя и потерь такие светлые моменты очень отчетливо видны, и они чувствуются по-особому. По его мнению, несмотря на все ужасы, украинский народ нельзя назвать несчастным.

"Украинцы даже сквозь боль и тьму умеют «светить» сердечным теплом, добром, то есть умеют, пусть иногда и на мгновение, но чувствовать себя счастливыми. Мы радуемся каждой хорошей новости с фронта, каждой победе ВСУ. Мы начинаем находить счастье в вещах, которые недостаточно ценили раньше – в общении с родными, в теплом доме, в тишине, когда нет тревог, мы счастливы, потому что нужны и можем быть полезны, спасая жизнь, помогая и выживая вместе. Мы радуемся успехам и победам других украинцев – это хороший результат нашего единения. Так что, слава Богу, украинцев не поглотила тьма, мы знаем, что такое счастье", - подчеркнул он.

И это, по словам главы православной церкви Украины, существенно отличает нас от врага, потерявшего способность испытывать добрые эмоции, чувство милосердия, уважения к другим и элементарную человечность.

"Счастливая" жизнь под российскими властями выглядит примерно так, как ныне наш оккупированный одноименный город Счастье на Луганщине. Уже на второй день полномасштабного вторжения город был уничтожен обстрелами на 80% и находился на грани гуманитарной катастрофы. с Божьей помощью мы вернем наше Счастье, отстроим, и появится на месте развалин красивый современный город, и будут там жить те, кто знает, что такое настоящее счастье. Дай Бог!", - добавил митрополит Эпифаний.

Напомним, украинцы заметили неприятный нюанс в переходе УГКЦ на новый календарь.

Также сообщалось, что Митрополит Эпифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандальному Митрополиту Павлу грозит уголовная ответственность.