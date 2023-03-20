В Ровенской области неизвестные надругались над могилой воина Артура Глинского. Забили тревогу родные бойца, ведь такая ситуация произошла не впервые.
Как сообщили в издании "Ровно Медиа" , на кладбище в селе Рогизное Демидовщина находится могила 21-летнего Героя Артура Глинского. Командир огнеметного отделения погиб в Херсонской области в сентябре. Без мужа осталась жена, а без отца – маленький ребенок.
Ранее родственники воина обнаружили, что на могиле неизвестные срезали крепеж и украли флаг. Через несколько недель были найдены сломанные кресты и разбросаны венки. Также вандалы разбили табличку с именем Героя.
Родные обратились к правоохранителям с соответствующим заявлением.
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Как сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины, сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 297 (надругательство над могилой). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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