В Ровенской области неизвестные надругались над могилой воина Артура Глинского. Забили тревогу родные бойца, ведь такая ситуация произошла не впервые.

Как сообщили в издании "Ровно Медиа" , на кладбище в селе Рогизное Демидовщина находится могила 21-летнего Героя Артура Глинского. Командир огнеметного отделения погиб в Херсонской области в сентябре. Без мужа осталась жена, а без отца – маленький ребенок.

Ранее родственники воина обнаружили, что на могиле неизвестные срезали крепеж и украли флаг. Через несколько недель были найдены сломанные кресты и разбросаны венки. Также вандалы разбили табличку с именем Героя.

Родные обратились к правоохранителям с соответствующим заявлением.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины, сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 297 (надругательство над могилой). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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