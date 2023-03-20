Офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online объяснил, как Китай может попробовать свести войну рф против Украины к соглашению, которое будет невыгодно для украинской стороны, и какое "противоядие" от этого у нас есть.

"Вполне можно допустить, что Китай попробует свести эту войну к какому-то соглашению о прекращении огня, которая будет до известной степени означать некую условную победу государства Украина, однако не будет означать военный разгром российской федерации. Для всей полноты картины давайте еще отметим такой момент, что ведь нет никакой прямой связи между реальным положением на поле боя, на фронте и той картинкой, которую в итоге будет продавать российская пропаганда своему обществу", — заявил эксперт.

По его словам, для путина уже не важно сейчас, когда рф, по большому счету, проиграла войну, что происходит на поле боя, ему важно, что он сможет донести до своих граждан, ему важна картинка победы. Особенно учитывая тот факт, что почти каждый россиянин свято верит в то, что они воюют не с Украиной, а с кровожадным огромным блоком НАТО.

"Но у вас есть противоядие этому невыгодному для вас развитию ситуации. Этим противоядием является успешная контрнаступательная операция, которая приведет к разгрому российской группировки. Потому что какие бы хитросплетения не вырисовывали политики витиевато на документах, в конечном итоге то, что будет написано в соглашении о прекращении огня или договоре, это будет написано штыками ваших солдат", — подчеркнул Григорий Тамар.

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