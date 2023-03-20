Офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online заявил, что в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ во главе с Валерием Залужным устроят оккупантам обманку, как это было во время освобождения Харьковщины и Херсонщины.

"Я думаю, так оно и будет. Совершенно это отвечает характеру действий ваших войск за время этого конфликта. И то, что генерал Залужный — это мастер удачной импровизации и мастер креативного подхода, он уже продемонстрировал неоднократно. Я никогда не пытался предугадывать его действия, я лишь говорил, что с моей точки зрения, мне кажется, что логично сделать "а, б, в, г, д", подчеркивая всегда, что я черпаю информацию исключительно из открытых источников для моих анализов и прогнозов и не имею и сотой доли той информации", — заявил эксперт.

По его словам, одна из задач нашего Генштаба — это дезинформация и различные информационные вбросы. Особенно учитывая тот факт, что это первая в истории Европы война, которая происходит в прямом эфире, и влияние прессы и пабликов на военный конфликт еще не проанализировано до конца и лишь в перспективе предстоит оценить его по достоинству.

Григорий Тамар также добавил, что 40 процентов общего объема помощи, которая была оказана Украине со стороны западных партнеров с начала конфликта, были оказаны за последние три месяца, так что нас активно готовят к контрнаступлению.

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