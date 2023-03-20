Раненым военным во время лечения приходится сталкиваться с большим трудом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Например, чтобы лечиться дальше, раненый должен каждые 30 дней продолжать отпуск. То есть, ездить в часть и брать на это разрешение.

С 6 утра до ворот военного госпиталя один за другим подтягиваются армейцы. Раненые военные собираются так рано, чтобы записаться в очередь на очередь и так каждое утро.

Один из бойцов из очереди рассказывает, что сейчас она уже уменьшилась, а летом военные ночевали в своих машинах, чтобы быть первыми.

“Если ты приходишь в 5, в 6 утра, ты там уже ближе к сотне. Я проверял. Потому что я тогда приехал в 5 утра записываться, вышел 80-тым”, - говорит Дмитрий.

К счастью, не тяжелые, но в больнице при обследовании у Дмитрия нашли онкологию. После операции Дмитрий прошел три курса химиотерапии, а дальше его ждало еще одно испытание – ВЛК – военно-врачебная комиссия.

Чтобы стать в очередь к травматологу или к хирургу, это нужно было талончик брать, которых на где-то там, тогда летом, 80 штук в день. Очередь же была 200 человек и так каждое утро. Вентиляции ни одной, солдаты все в форме, люди приют, некоторые падали в обморок”, - рассказывает Дмитрий.

Он вернулся на фронт, однако в декабре взорвался на мине и взрыв оторвал часть ноги. Главный документ для раненого – это справка об обстоятельствах получения травмы. За нее Дмитрию пришлось пройти еще одно сражение.

“На одну справку нужна еще одна, даже две. Там должен быть рапорт и сам приказ о проведении расследования», – рассказывает боец.

Расследование – описание всех деталей, в каком месте, состоянии, являющихся свидетелями получения ранения. Кто это должен делать – Дмитрий не знал. Дмитрию пришлось писать рапорт к командиру бригады и через 5 дней расследование начали. О существовании же Фонда протезирования, где сейчас лечится в частной клинике бесплатно, узнал вообще через знакомых.

В командовании медицинских сил ВСУ рассказали, что процесс оцифровки начали.

Основные документы, которые должны церкулировать, мы пытаемся оцифровать. Но есть некоторые моменты с нашей нормативно-правовой базой. Если мы хотя бы часть этих документов отцифруем, и заставим передвигаться по электронной сети с соответствующими степенями защиты – это будет очень легче”, - говорит Дмитрий.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

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