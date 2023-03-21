Этот город расположен в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области. Газовая столица россии находится в 2350 км от Москвы и в 450 км от Салехарда. Земли вокруг Уренгоя сильно заболочены.
Кроме того, здесь сходятся две климатические зоны: умеренная и субарктическая.
Среднегодовая температура составляет минус 4,7 градуса. Длинная, 9-месячная, зима отличается большой суворостью – градусник может опускаться до отметки минус 45, часто бывают бураны и метели. Средняя температура зимой удерживается около минус 20 градусов. Лето длится всего 35 дней, при этом воздух прогревается в среднем до +15 градусов. Город находится в зоне вечной мерзлоты, летом почва оттаивает только на глубину 1,5-2 метра. Самый короткий световой день в Новом Уренгое длится чуть больше часа.
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Некоторые особенности жизни в этом городе и можно увидеть на видео Логиновой.
"Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой. Только на внедорожниках можно было со двора уехать. Вот вам и март на севере", – рассказывает Светлана на YouTube-канале.
Женщина также пожаловалась на цены на местном рынке, где, как результат, продавцов больше, чем покупателей.
Напомним, россияне ударили ракетами по жилым домам.
Также сообщалось, что людей вывозят из города, который может стать "вторым Бахмутом".
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление россиян близится к кульминации.