Японские депутаты приобрели 20 автомобилей для украинских защитников из своих зарплат.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Как стало известно, группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии "Возрождение" из отчислений из своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов, на которые приобрела 20 траков Тойота Хеликс и два контейнера полезной продукции для ВСУ.

В ближайшее время прибудет в Украину.

“Важно, что в парламенте Японии у нас есть поддержка как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные – за нас”, – говорит Корсунский.

"Спасибо всем японцам, которые помогают Украине! Они смотрят вперед и двигают мир в лучшее будущее",

"Маленькие поступки являются предтечей великих. Большое спасибо депутатам-друзьям Украины. Это и сильный символический жест, и очень практичный. Эта машина - едва ли не лучший вариант для передвижения там",

"Спасибо! Это действительно событие", - пишут украинцы в сети.

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