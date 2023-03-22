Если украинская армия нанесет несколько важных ударов, которые приведут к взлому российской военной машины на украинской территории, они не смогут выдержать дальнейшего пребывания.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Михаил Самусь.

"Россияне надеются, что надолго задержатся в Крыму, но на самом деле полуостров не столь удобен для обороны. Есть условия-разрушения Крымского моста, заход ВСУ в Крым, после чего там сложится тяжелая ситуация для российских войск, которые окажутся в блокаде и не смогут долго противостоять украинской армии.

То же касается юга и других территорий. Донбасс может быть сложным, но если произойдет катастрофа для РФ в Крыму, то кому уже потребуется Донбасс?! Путин будет вынужден убегать, и все это будет сыпаться. Пока это – мечты, которые нужно реализовать. Все будет зависеть от ВСУ и украинского народа, здесь никаких иллюзий не должно быть, потому что за нас этого никто не сделает", - отметил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", идет эвакуация.

Также стало известно об успехах ВСУ в районе Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что на самом деле сейчас происходит в Бахмуте .

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым кварталам - кадры последствий.