Даже если россияне соберут для 500 тысяч человек, это им все равно не поможет.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Михаил Самусь.

"По всем показателям россиянам нужно было проводить мобилизацию в ноябре или декабре, чтобы быть готовыми к украинскому контрнаступлению, но они допустили ошибку, когда ее не провели.

И выходит так, что в тот момент, когда ВСУ будут проводить контрнаступление, у них не будет этих 500 тысяч. А когда украинская армия уже освободит все территории, они могут набрать хоть миллион своих солдат, но этот миллион развернется и пойдет громить Кремль.

Потому что тогда у них будет обратный процесс. Ведь когда РФ, например, начнет терять Крым, то будут вопросы к "товарищу Путину" относительно того, что вообще происходит. И это создаст подобную морально-психологическую обстановку и в армии, и среди русского населения, олигархов.

Если они сейчас набирают 500 тысяч, они будут готовы, например, в мае. Что будет в этот момент на фронте, можно только полагать, но это будет очень активная фаза боев. Когда, например, 10 тысяч мобилизованных забрасывают в какой-то район, а там их берут в плен, потому что они не умеют воевать.

А с техникой у России огромная проблема – они пытаются восстанавливать старые Т-62, очевидно рассчитывая на этих мобилизованных, но это фактически агония путинского режима. Потому что когда россиян будут массово отправлять, они не будут хотеть и будут знать, что там их просто убивают и у них нет никаких шансов.

Всё это может привести к катастрофе на фронте для России. Поэтому не нужно бояться тех 500 тысяч. Действительно, это много и это напряжение на фронте, но если все пойдет так, как запланировано командованием ВСУ и будут созданы тяжелые механизированные соединения, штурмовые соединения, оснащенные западным вооружением, это будет, как 21 век и Первая мировая. То есть россияне будут просто засылать пехоту, которая будет гибнуть и сдаваться под ударом современных вооружений", - говорит Михаил Самусь.

Напомним, Авдеевка может стать "новым Бахмутом". Людей просят срочно эвакуироваться.

Также сообщается, что наступление россиян приближается к кульминации.