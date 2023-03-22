Шансы на успех у России меньше с каждым днем. Дойти до Славянска с Краматорском оккупанты не смогут из-за того, что они уже выдыхаются и сбавляют темп.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Краматорск и Славянск ждут только обстрелы и, возможно, они будут увеличиваться, как ракетные, так и артиллерийские атаки из той артиллерии, которая сейчас достает до этих городов.
Я практически уверен в том, что не дойдет до боевых столкновений, что линия фронта не дойдет туда. Очень далеко и темпы продвижения русских войск очень низкие: за три месяца штурма они продвинулись всего-навсего на несколько километров, даже десятка километров нет в продвижении.
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А сейчас они начинают выдыхаться, темп наступления начинается по разным причинам: и моральная усталость, и нехватка техники, и нежелание мобилизованных особенно воевать, даже под угрозой расстрела.
С переходом в контрнаступление линия фронта будет отодвигаться все дальше и дальше от Краматорска и Славянска.
Надо быть готовым ко всему и территориальная оборона должна быть готова ко всему, и рубежи обороны должны быть оборудованы вокруг этих городов. Но вероятность их применения или их участия в боевых действиях я бы сказал, что практически минимальна, практически равна нулю", - отметил эксперт.
Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.
Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал, где оккупанты накапливают силы.
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