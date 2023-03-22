Благодаря новой военной помощи Сил обороны имеет все шансы не только зачистить Крым, но полностью окружить оккупантов через территорию РФ.

Об этом заявил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Миллион снарядов будет изготовлен в следующие 12 месяцев, и из них страны Евросоюза собираются восстанавливать склады боеприпасов в будущем. Это один из самых оптимальных вариантов, чтобы пополнить и заменить старые запасы новыми.

Есть некоторые моменты, когда утилизируют старые снаряды, а на их место завозят новые. Именно утилизацию они проведут по головам россиян. Нам отдадут снаряды, которые должны идти на утилизацию, а через год восстановят свои запасы.

Если эта схема в результате будет реализована, тогда ВСУ получат свой миллион снарядов в относительно короткие сроки. По состоянию на сегодняшний день уходит по меньшей мере 5 тысяч снарядов, а для наступления нужно по меньшей мере 10 тысяч в сутки. В общей сложности за месяц выходит 300 тысяч.

Миллион снарядов, используемый за три месяца, нам хватит для того, чтобы выйти на азовское побережье и зачистить Крым. Также этого будет достаточно, если ВСУ решат идти по-другому - из Сватового на Луганск, а затем через Россию, чтобы полностью оцепить россиян", - отметил Роман Свитан.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

Также сообщалось, что боец ​​ВСУ рассказал, где оккупанты накапливают силы.

Кроме того, Politeka.net писала, как Байден может отомстить Путину.