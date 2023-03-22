Благодаря новой военной помощи Сил обороны имеет все шансы не только зачистить Крым, но полностью окружить оккупантов через территорию РФ.
Об этом заявил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
"Миллион снарядов будет изготовлен в следующие 12 месяцев, и из них страны Евросоюза собираются восстанавливать склады боеприпасов в будущем. Это один из самых оптимальных вариантов, чтобы пополнить и заменить старые запасы новыми.
Есть некоторые моменты, когда утилизируют старые снаряды, а на их место завозят новые. Именно утилизацию они проведут по головам россиян. Нам отдадут снаряды, которые должны идти на утилизацию, а через год восстановят свои запасы.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Звезда "Гарри Поттера" и "Звездных войнах" погиб при странных обстоятельствах: "Мое сердце разбито"
Враг пытается продвигаться в центр города: Сырский о ситуации в Бахмуте
Разгромить и перерезать: журналист пояснил взаимосвязь между взрывами в Джанкое и контрнаступлением ВСУ
Выпустил несколько пуль: человека в Киеве расстреляли прямо на улице
Если эта схема в результате будет реализована, тогда ВСУ получат свой миллион снарядов в относительно короткие сроки. По состоянию на сегодняшний день уходит по меньшей мере 5 тысяч снарядов, а для наступления нужно по меньшей мере 10 тысяч в сутки. В общей сложности за месяц выходит 300 тысяч.
Миллион снарядов, используемый за три месяца, нам хватит для того, чтобы выйти на азовское побережье и зачистить Крым. Также этого будет достаточно, если ВСУ решат идти по-другому - из Сватового на Луганск, а затем через Россию, чтобы полностью оцепить россиян", - отметил Роман Свитан.
Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.
Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал, где оккупанты накапливают силы.
Кроме того, Politeka.net писала, как Байден может отомстить Путину.