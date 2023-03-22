Господство россиян во временно оккупированном Крыму скоро будет прекращено контрнаступлением украинских войск .

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев, передает " Эспрессо ".

"У меня плохие новости для путинских оккупантов, которые пока еще царствуют на территории временно оккупированного Крыма. Их господство в Крыму подходит к концу и будет прекращено успешным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Ведь то, что произошло этой ночью в Джанкое, является свидетельством того, что Украина имеет ресурсы для того, чтобы наносить точечные удары по базам рашистов в Крыму", – заявил он.

Селезнев напомнил, что Джанкой является ключевым транспортным узлом для русской армии. Именно по этому городу проходят все дороги в Крыму.

"Поэтому россияне активно используют этот город для того, чтобы переправлять технику для войны против Украины. Также на территории Джанкой находится мощный логистический хаб", – объяснил эксперт.

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