Такое сообщение появилось на странице полиции Киевской области в ночь на 22 марта.

Об их исчезновении стало известно 21 марта, в 23:45. Сообщалось, что Богдан был одет в кофту серого цвета, куртку серого цвета с капюшоном на котором мех, брюки джинсы или спортивные и ботинки серого цвета, спортивные.

Лев был одет в курточку голубого цвета, с изображением космонавтов, брюки синего цвета с черными рисунками и черные туфли.

На поиски детей были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области, в том числе работники Броварского районного управления полиции, уголовная полиция, ювенальная превенция, группы реагирования патрульной полиции.

Это сообщение всколыхнуло украинцев и вызвало у них много вопросов:

«Боже, храни этих детей и дай Бог чтобы они нашлись, но и в правду где были родители в 23:45, чтобы в такое позднее время исчезли дети?», «В 23.45 откуда исчезли из дома? А где мать или отец был. Это вообще, как маленькие дети в такой час?», «Господи, помоги найти деток».

И вот наконец-то стала известна судьба детей. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что с детьми все хорошо.

«Сегодня ночью маленькие «путешественники» не дали отдохнуть никому из личного состава Броварского управления. Почти в полночь обеспокоенный отец сообщил нам о том, что двое 7-летних близнецов ушли из дома», - рассказал Небытов, добавив, что на поиски детей были подняты все подразделения полиции Киевщины, криминальная полиция, ювеналы, спецназовцы, привлечены общественностью.

По его словам, около трех часов ночи одного из братьев заметил на улице гражданин и сообщил на линию «102». Через некоторое время в том же квадрате отыскали и второго мальчика.

«Сейчас с детьми все хорошо. А вот родителям нужно больше заниматься воспитанием подрастающего поколения! Ведь от ваших ответственных действий сегодня зависит, каким у нас всех будет завтра», – призвал Небытов.

Напомним, ранее сообщалось о загадочном исчезновении 36-летней Светланы с 8-летней дочерью.

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