В тот момент, когда мужчина снимал последствия взрыва, поблизости снова раздался новый.

Житель дома в Запорожье Станислав Стойков во время ракетного удара вместе со своей мамой сидели дома на кухне.

"Вот мы только что с мамой сидели здесь", – говорит мужчина.

На видео можно увидеть, что взрывной волной у них выбило окна. Мужчина снимал последствия взрыва, когда поблизости раздался второй.

"Только краситься начала...", – говорит испуганная женщина, на фоне у автомобилей сработала сигнализация.

Напомним, враг ударил по жилым домам в Запорожье, кадры.

Две ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате произошел обвал на верхних этажах и начался пожар, который задел соседний дом.

«Никакой военной цели! Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!» – заявили в военной администрации Запорожской области.

Ночью 22 марта в Киевской области в результате новой атаки атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и учебный корпус профессионального лицея.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки вражеской армии.