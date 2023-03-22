Житель дома в Запорожье Станислав Стойков во время ракетного удара вместе со своей мамой сидели дома на кухне.
"Вот мы только что с мамой сидели здесь", – говорит мужчина.
На видео можно увидеть, что взрывной волной у них выбило окна. Мужчина снимал последствия взрыва, когда поблизости раздался второй.
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"Только краситься начала...", – говорит испуганная женщина, на фоне у автомобилей сработала сигнализация.
Напомним, враг ударил по жилым домам в Запорожье, кадры.
Две ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате произошел обвал на верхних этажах и начался пожар, который задел соседний дом.
«Никакой военной цели! Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!» – заявили в военной администрации Запорожской области.
Ночью 22 марта в Киевской области в результате новой атаки атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и учебный корпус профессионального лицея.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки вражеской армии.