Мужчина в момент трагедии был на кухне вместе с мамой, передает "ТСН".
"Я заехал к маме, мы с ней пили кофе. Во время взрыва нас отбросило волной в коридор. Прошло буквально несколько секунд, как прилетела вторая ракета, она попала в стоящий рядом дом.
Люди начали выбегать из дома, я тоже решил отвести маму с собакой подальше. Потом вернулся. Раньше я работал хирургом, вернулся помогать людям. Можно сказать, что ракеты попали в один и тот же угол – дома расположены рядом. В нескольких квартирах заблокировало дверь, жильцам пришлось помогать выбраться из своих жилищ", - говорит мужчина.
Станислава рассказал, что его мать тоже медик, поэтому они вдвоем быстро взяли себя в руки.
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"Я бы не сказал, что погиб один человек. До многих людей еще не было возможности добраться", — сообщил Стойков.
Напомним, по предварительным данным ГСЧС, 21 человек госпитализирован, в том числе 2 ребенка. Один человек скончался в больнице. Также спасены 4 человека.
Напомним, враг ударил по жилым домам в Запорожье, кадры.
Ночью 22 марта в Киевской области в результате новой атаки атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и учебный корпус профессионального лицея.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки вражеской армии.