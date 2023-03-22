Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, назвав имя водителя экстренной медпомощи, получившего смертельные травмы при спасении других пострадавших из-за ночной атаки оккупантов.
Сергей Медведенко 1984 года рождения положил свою жизнь, спасая других. Без отца остались двое детей.
"Вечная память герою! Вечный ад тем, кто убивает наших мирных людей!" – написали в Минздраве.
Напомним, в ночь на 22 марта армия РФ нанесла массированный удар по Украине дронами. 16 дронов из 21 запущенного, Украина уничтожила, сообщил Генштаб.
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Оккупанты атаковали в частности Киевскую область. Беспилотник попал в общежитие в городе Ржищев.
Часть здания практически полностью разрушена. Сначала сообщали о трех погибших. Среди них водитель "скорой", приехавший на вызов.
Позже количество жертв возросло до четырех.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ночной атаки на Киевщине возросло.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по общежитиям под Киевом: Под завалами люди, все в огне, есть жертвы.
Также напомним о взрыве гранаты в Подольском районе Киева – жертве взрыва было всего 29 лет.