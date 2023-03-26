Полиция устанавливает местонахождение малолетнего мальчика. Шестнадцатилетний Сергей Самойлов без вести пропал и никто не знает, где он. Об этом сообщила Служба розыска детей в Фейсбук. Известно, что мальчика видели двое человек и подтвердили, что тот жив. Полиции, к сожалению, не удалось разыскать его по показаниям свидетелей.
Известно, что в первые дни войны парень пытался уехать из Мариуполя. Он вышел из дома, взял ноутбук и после этого не вернулся, не выходил на связь. Уже год от ребенка нет никаких известий.
"Он взял с собой рюкзак и ноутбук. Программирует с 10 лет и пишет свои программы. Он у меня умница... Когда начали стрелять мы прятались в подвале. Интернета, света и воды не было. Сын очень переживал из-за этого и боялся. Не было ничего есть", - рассказала безутешная мама мальчика.
Мальчик решил бежать к знакомому мамы в Покровск Донецкой области. Семья не хотела оставлять дом, потому мальчик ничего никому не сказал и ушел из дома сам.
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"Я думала он вышел погулять вокруг дома, как это всегда делал, когда обстрелы прекращались. Но потом он не вернулся", - добавила мама.
Один из свидетелей заявил, что видел мальчика в Бучаче Тернопольской области. Зимой тот якобы приходил колядовать к дому украинца. Второй свидетель также позвонил из Западной Украины. Он же рассказал, что видел Сергея в Мукачеве на територрии вокзала. Тогда мальчик сидел с ноутбуком и что-то там читал. Полученную информацию проверяет полиция.
Если кто-то видел Сергея Самойлова или знает, где он может находиться, набирайте с любого мобильного оператора короткий номер "Службы розыска детей Магнолия" 116000 (звонки на горячую линию бесплатные).
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